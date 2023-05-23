Москва, 23 мая, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Новая модификация управляемого артиллерийского снаряда «Краснополь», которая предназначена для запуска с беспилотников, должна получить ряд технологических усовершенствований — так, чтобы её применение было максимально продуктивным. Об этом ИА Регнум сказал руководитель движения «Дронница», общественный деятель и политолог Алексей Чадаев.

Vitaly V. Kuzmin Корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь»

Так он прокомментировал официальное сообщение госкорпорации «Ростех» об успешном окончании испытаний управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь» для применения с воздушных носителей. Речь идёт о военных самолётах и беспилотниках.

«Проведена опытная эксплуатация изделия с положительными результатами», — сообщили в Ростехе.

О разработке модификации «Краснополя» для запуска с БПЛА стало известно в декабре прошлого года.

«Принцип действия артиллерийского снаряда «Краснополь» такой. Снаряд выстреливается из орудия, для артиллериста важно попасть в условный прямоугольник 500 метров по фронту и 800 метров в глубину. В свою очередь, беспилотник наведения лазерным подсвечивателем в течение 10–15 секунд, подсвечивает цель. На последнем участке полёта снаряда включаются подруливатели, которые корректируют траекторию, заставляя снаряд прилететь точно в цель, которую подсвечивает беспилотник. Я думаю, что главное, чем будет отличаться авиационный вариант «Краснополя», — собственный двигатель. Принцип наведения останется тем же», — пояснил Чадаев.

Учитывая большую боевую массу снарядов «Краснополь», применять их смогут тяжёлые беспилотники, такие как С-70 «Охотник», полагает эксперт.

Применение управляемых 152-мм снарядов «Краснополь» может серьёзно повысить боевую мощь российских беспилотников, полагает эксперт. В частности, это позволит наносить удары по тяжело бронированным целям, таким как танки. Ранее в арсенале российских дронов не было вооружений, способных наносить урон аналогичным объектам. Поэтому внедрение новых снарядов в войска может стать серьёзным подспорьем. Однако, отмечает Чадаев, оснащение конкретных соединений новыми снарядами может потребовать ряда организационных решений.

«Исходя их практики, можно отметить, что как раз таки массовое применение требует организационных изменений в структуре вооружённых сил, — подчеркнул собеседник. — Сложность в том, что должен быть сформирован расчёт, который управляет этой техникой, этими вооружениями. Он должен кому-то подчиняться, кто-то должен эту технику обслуживать. Здесь вопрос, как ни странно, не в том, как много могут произвести снарядов, а в том, как существующая структура вооружённых сил сможет эту задачу «переварить».

Любое оружие применяется в зависимости от своей встроенности в общую систему боя, добавил Чадаев.

В августе прошлого года Минобороны продемонстрировало видеозапись применения боеприпасов «Краснополь» экипажами самоходных артиллерийских установок «Мста-С». В ноябре в интернете появились записи уничтожения американских гаубиц этими управляемыми артиллерийскими снарядами.