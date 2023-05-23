Донецк, 23 мая, 2023, 14:35 — ИА Регнум. На донецком направлении в течение суток подразделения «Южной» группировки войск ликвидировали до 375 военнослужащих ВСУ. Об этом 23 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в зоне СВО

По её информации, в ходе активных действий подразделения, авиация и артиллерия «Южной» группировки войск в минувшие 24 часа уничтожили до 375 военнослужащих ВСУ.

Отмечается, что также были ликвидированы два танка, четыре автомобиля, пять боевых бронированных машин, гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Как передавало ИА Регнум, по словам Игоря Конашенкова, потерпевший поражение в Артёмовске киевский режим перешёл к реализации террористических акций против мирного населения.

22 мая украинские подразделения националистического формирования вторглись на территорию России. В результате уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации.