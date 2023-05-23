Москва, 23 мая, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры из Белгородской области, где были уничтожены украинские диверсанты. Соответствующий видеоролик опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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На кадрах запечатлена колонна бронегруппы ВСУ, удары по колонне, контроль поражения артиллерией сил противника, укрывшихся в лесополосе, а также высокоточное поражение отдельных единиц военной техники на территории пограничного пункта «Грайворон».

Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении 70 украинских террористов, прорвавшихся на территорию области.

Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области 22 мая. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, в ходе объявленной КТО утром 23 мая ещё продолжалась зачистка территории от боевиков. СК РФ возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.