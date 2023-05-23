* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 23 мая, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В перечень террористов и экстремистов внесена организация «Маньяки. Культ убийств» («М. К. У») (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 23 мая сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральная прокуратура РФ

По информации Генеральной прокуратуры РФ, организация была создана на Украине на основе неонацистской идеологии и ведёт пропаганду в интернете, «направленную на формирование культа насилия, стимуляцию убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха».

Впервые в России неонацистов из этого движения задержали в марте 2021 года: 13 — в Геленджике, одного — в Ярославле. Впоследствии десятки сторонников движения задерживали в других российских регионах.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Верховный суд РФ по иску генерального прокурора Игоря Краснова запретил деятельность «М. К. У». Организация была признана террористической.