Москва, 23 мая, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В перечень террористов и экстремистов внесена организация «Маньяки. Культ убийств» («М. К. У») (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 23 мая сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Генеральная прокуратура РФ
Иван Шилов ИА REGNUM
Генеральная прокуратура РФ

По информации Генеральной прокуратуры РФ, организация была создана на Украине на основе неонацистской идеологии и ведёт пропаганду в интернете, «направленную на формирование культа насилия, стимуляцию убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха».

Впервые в России неонацистов из этого движения задержали в марте 2021 года: 13 — в Геленджике, одного — в Ярославле. Впоследствии десятки сторонников движения задерживали в других российских регионах.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Верховный суд РФ по иску генерального прокурора Игоря Краснова запретил деятельность «М. К. У». Организация была признана террористической.