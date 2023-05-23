Москва, 23 мая, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Два склада горючего для военной техники ВСУ были уничтожены в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 23 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны РФ сообщило, что в районе Авдеевки уничтожены два склада горючего для техники ВСУ
Иван Шилов ИА REGNUM
Донецкая Народная Республика

«В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада горючего для военной техники ВСУ», — рассказал он на брифинге.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что у Донецка идут тяжёлые бои, российская армия стремится взять Авдеевку в клещи.

В прошедшие выходные, 20–21 мая, российские бойцы продвинулись вдоль железнодорожных путей, захватив две лесопосадки, а также часть лесополосы с двумя перекрёстками.

Также сообщалось об уничтожении ракетным комплексом «Хризантема» наблюдательных пунктов ВСУ под Авдеевкой. Удар нанесли бойцы 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Так ВСУ лишились возможности наблюдать за обстановкой на этом участке фронта.