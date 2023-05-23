Москва, 23 мая, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Два склада горючего для военной техники ВСУ были уничтожены в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 23 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая Народная Республика

«В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада горючего для военной техники ВСУ», — рассказал он на брифинге.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что у Донецка идут тяжёлые бои, российская армия стремится взять Авдеевку в клещи.

В прошедшие выходные, 20–21 мая, российские бойцы продвинулись вдоль железнодорожных путей, захватив две лесопосадки, а также часть лесополосы с двумя перекрёстками.

Также сообщалось об уничтожении ракетным комплексом «Хризантема» наблюдательных пунктов ВСУ под Авдеевкой. Удар нанесли бойцы 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Так ВСУ лишились возможности наблюдать за обстановкой на этом участке фронта.