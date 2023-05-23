Вашингтон, 23 мая, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Североатлантический альянс вступает в конкуренцию с трансформирующейся армией России. Об этом пишет Дэвид Бреннан для издания Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, на Украине российские бойцы приобретают то, «чего им раньше не хватало», то есть боевой опыт.

«На восточном фланге альянсу приходится готовиться к противостоянию с понёсшей потери, но ставшей значительно более опытной и хорошо снабжённой российской армией», — говорится в материале.

Бреннан акцентировал внимание на то, что масштабы украинского конфликта продемонстрировали неподготовленность западных стран. Он отметил, что российская артиллерия за день выпускает больше снарядов, чем Европа может произвести за месяц.

«Партнеры Украины поспешили отправить на фронт оружие и боеприпасы из собственных запасов, но теперь перед ними стоит сложная задача — восполнить их», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, феврале военный аналитик Шон Белл заявил, что НАТО может столкнуться с трудностями, поскольку западные страны передают своё оружие Киеву. Британец подчеркнул, что, отдавая оружие, западные страны не позаботились о своей промышленности.