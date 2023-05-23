Москва, 23 мая, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Подлетающий к Москве дрон обнаружили в небе над микрорайоном Опалиха в подмосковном Красногорске. Об этом 23 мая сообщил Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

По его данным, беспилотный летательный аппарат на высоте 25 м заметил пилот вертолёта «Робинсон-44», который совершал запланированный полёт из Подмосковья.

Уточняется, что об инциденте пилот сразу сообщил в службу полётов аэропорта Шереметьево, беспилотник до сих пор не найден, по данному факту проводится проверка.

Как передавало ИА Регнум, над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны сбила беспилотники. По предварительной информации, пострадавших нет, последствия на земле уточняют сотрудники оперативных служб.

Украинский беспилотный летательный аппарат Mugin-5 Pro упал в поле на севере Крыма. По информации источника, этим беспилотником оказался Mugin-5 Pro 5000 мм из углеродного волокна, способный нести на себе до 25 кг взрывчатки.