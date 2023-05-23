Берлин, 23 мая, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Запад должен поставить Киеву всё вооружение, что украинская армия сможет использовать, в том числе германо-шведские крылатые ракеты Taurus, заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

IMAGO/Jean MW/Global Look Press Родерих Кизеветтер

По его словам, партнёры Украины сейчас «должны пойти ва-банк» и поставить Киеву «всё, что она может использовать для ведения боя с одновременным применением разных видов оружия».

Депутат считает, что крылатые ракеты Taurus, дальность действия которых составляет до 400–500 км, были бы «очень полезным вкладом Германии».

По его мнению, никаких красных линий в вопросе поставок вооружений больше быть не может.

Как сообщало ИА Регнум, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что руководство Украины продолжит получать вооружение западного производства после окончания конфликта.

Он также добавил, что в обозримом будущем киевский режим не вступит в Североатлантический альянс, поскольку Украина сейчас не в состоянии выполнить множество условий альянса, необходимых для вступления.