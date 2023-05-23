Москва, 23 мая, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Минпромторг пытается согласовать для зеленоградского завода по производству микроэлектроники «Микрон» возможность отсрочить поставку чипов для банковских карт таким образом, чтобы не допустить новых исков в его адрес. Об этом 23 мая сообщило издание «Коммерсант», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

(сс) Светлов Артем Один из четырёх производственных корпусов компании «Микрон». Зеленоград

По его данным, график поставок уже разработан, при этом совещания по нему проходили три недели назад, ещё одно совещание запланировано на текущую неделю.

Собеседник также уточнил, что Минпромторг намерен добиться для завода «Микрон» годовой отсрочки.

Уточняется, что 18 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск производителя банковских карт ООО «Алиот» к заводу «Микрон», сумма иска составляет 312 млн рублей, при этом предмет иска не раскрывается. По информации источника, иск связан с тем, что «Микрон» просрочил поставку компании чипов для банковских карт.

Отмечается, что ситуацией, при которой российские производители чипов для банковских и SIM-карт не могут удовлетворить спрос компаний, производящих конечную продукцию, уже воспользовались производители полупроводников из Китая, которые подняли цены на свою продукцию в несколько раз.

Как передавало ИА Регнум, глава американской Национальной разведки Эврил Хейнс заявила, что в случае, если Китай предпримет силовые действия в отношении Тайваня, производство полупроводников на острове, являющемся самым крупным поставщиком чипов, может быть остановлено. Как указала глава нацразведки, выпускаемые самым крупным тайваньским производителем TSMC микрочипы используются «почти во всех категориях электронных устройств» в мире и в случае конфликта это производство может остановиться.