Москва, 23 мая, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Ответственность за диверсии в Белгородской области несут власти Украины и их западные покровители, а что касается исполнителей диверсий, то их нужно «уничтожать как крыс», даже не пытаясь брать в плен, заявил 23 мая журналистам первый заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Дмитрий Медведев

«Ответственность несёт киевский режим, а в конечном счете — его спонсоры за океаном, то есть Вашингтон и страны ЕС вместе с примкнувшими к ним государствами типа Британии. Это их прямая и непосредственная ответственность», — сказал Медведев.

Заявления властей Украины о том, что они не имеют «непосредственного» отношения к данной диверсии, Медведев назвал «абсолютным враньём». Что касается «отморозков», которые стали исполнителями диверсии, то их нужно не брать в плен, а уничтожать, как крыс, добавил первый замглавы Совета безопасности.

О проникновении диверсионной группы ВСУ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Несколько мирных жителей получили ранения. О ситуации было доложено президенту России Владимиру Путину. Совместную операцию по выдавливанию и уничтожению группы ведут Вооружённые силы РФ, Росгвардия, пограничники и ФСБ.

Зачистка продолжается, жители девяти населённых пунктов временно «отселены», рассказал 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. С вечера 22 мая в регионе действует режим контртеррористической операции. Следственный комитет России по факту случившегося возбудил уголовное дело.

Ранее покинувшие Россию экстремисты, выступающие на стороне ВСУ, заявили, что нападение было организовано гражданами России из числа сторонников крайне правых взглядов. Эксперты отмечают, что такие «объяснения» несущественны, поскольку финансируют, вооружают и дают задания боевикам данных неонацистских групп именно в Киеве.