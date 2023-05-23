Москва, 23 мая, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Мужчина в камуфляже на видео, записанное, предположительно диверсантами в Белгородской области, похож на актёра Кирилла Канахина. Об этом РИА Новости сообщила его мать Валентина Павловна.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Да, вроде похож», — сказала она в ответ на вопрос, похож ли человек на видео на её сына. Она также уточнила, что не помнит, чтобы сын звонил или писал ей с марта 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая украинские диверсанты напали на Грайворонский район Белгородской области. Миномётному и артиллерийскому обстрелам подверглись жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали 12 мирных жителей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения на населённые пункты Белгородской области.

А 2 марта группа диверсантов атаковала два села в Брянской области, в результате погибли два человека, ещё несколько были ранены, в том числе 11-летний ребёнок. В ФСБ сообщили, что группа была выдавлена на территорию Украины, по ней нанесли артиллерийский удар.

После теракта в СМИ появилась информация о возможной причастности к нападению актёра Канахина. Мать актёра подтвердила, что он некоторое время назад уехал на Украину, а человек на фотографиях и видеозаписи, сделанных на месте атаки в Брянской области, очень похож на Канахина, но абсолютной уверенности в этом у неё нет. Тем не менее МВД России объявило в розыск актёра, не уточнив, по какой именно статье он разыскивается.

Актёр Кирилл Канахин снимался в популярных сериалах таких российских фильмах и сериалах, как «Глухарь-3», «Участковый», «Простые истины», а также играл в Театре Луны.