Москва, 23 мая, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Украинские войска помогали диверсантам зайти на территорию Белгородской области. Об этом 23 мая сообщает Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации канала, ВСУ перед атакой выпустили до 60 ракет из реактивных систем залпового огня «Ураган» и столько же миномётных мин.

«Как только наша авиация и артиллерия начала наносить ответные удары, огонь прекратился. Военные стали окружать ДРГ, и они начали отступать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце 2022 года в украинской армии начался острый дефицит снарядов для РСЗО «Ураган», поэтому их экономили.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая украинские диверсанты напали на Грайворонский район Белгородской области. Миномётному и артиллерийскому обстрелам подверглись жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали 12 мирных жителей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения на населённые пункты Белгородской области.