Брюссель, 23 мая, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Европейский союз запустил 11 новых военно-промышленных проектов в рамках своей программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO). Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространённом 23 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Уточняется, что проект включает в себя разработки в сфере противовоздушной обороны / противоракетной обороны, контрбатарейной борьбы, новых систем связи и коммуникаций, новых ракет «воздух — воздух» малого радиуса действия.

Также союз одобрил присоединение Дании к программе, направленной на разработку новых вооружений.

Ожидается, что в июле на саммите НАТО, который пройдёт в Вильнюсе, будет принято решение о новом качественном увеличении военных расходов стран — членов альянса. В частности, страны НАТО должны будут подписаться под обязательством, что 2% ВВП на оборону станет не целевым, а нижним пороговым показателем.

Как сообщало ИА Регнум, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза представили Брюсселю счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия киевскому режиму. Он добавил, что счета для компенсаций, которые предоставили страны — члены союза, «значительно больше, чем ожидалось».