Брюссель, 23 мая, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) одобрила предоставление Польше €1 млрд на поддержку сельскохозяйственных производителей, которые пострадали в результате беспошлинного ввоза в ЕС украинской продукции, говорится в заявлении ЕК.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Еврокомиссия одобрила польскую схему примерно на €1 млрд (4,7 млрд злотых) для поддержки ликвидности сельскохозяйственных производителей в контексте войны России против Украины», — отмечается в заявлении, которое цитирует ТАСС.

Ранее польское издание Myśl Polska сообщало, что заполонившая прилавки Польши и других стран Евросоюза сельхозпродукция Украины «сомнительного качества» привела к снижению цен. Пострадали от этого прежде всего местные предприниматели, которым стало невыгодно продавать свои товары по ценам ниже себестоимости.

Отразились на фермерском хозяйстве и санкции против Белоруссии — после рестрикций пришлось искать новых поставщиков популярных белорусских удобрений, и это сказалось на урожайности.

Еврокомиссия тем временем договорилась с пятью странами Восточной Европы (Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией) об ограничении экспорта с Украины некоторых видов сельхозпродукции, а в обмен на снятие запрета на экспорт ЕС предоставит фермерам этих стран 100 млн евро компенсаций.