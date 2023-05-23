Москва, 23 мая, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Московский клуб «1930» не стал отвечать на вопросы ИА Регнум в связи с инцидентом с изъятием у зрителей флагов ЛНР на одном из концертов. В пресс-службе клуба заявили, что не станут комментировать произошедшее на выступлении 19 мая.

Александр Река/ТАСС Флаг ЛНР

«Клуб 1930 отказывается комментировать», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Сети появились кадры с концерта в клубе 1930 Moscow, на котором у зрителей отбирают флаг Луганской Народной Республики. Молодые люди, принёсшие флаг, скандировали «Россия» и никого не оскорбляли. Полотно у них выхватила неизвестная девушка.

Как сообщало ИА Регнум, рэперу Диме Бамбергу, выступающему под псевдонимом Schokk, запретили пронести российский флаг на свой концерт в клубе Urban в арт-пространстве «Флакон». Об этом музыкант заявил поклонникам со сцены.