Париж, 23 мая, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Пользователи Twitter осудили слова французского президента Эммануэля Макрона, назвавшего шагом к миру предоставление Владимиру Зеленскому возможности отстаивать интересы Украины на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и встрече «Большой семёрки» (G7).

EPA/GUILLAUME HORCAJUELO/POOL/ТАСС Эммануэль Макрон

«Если мир — это цель, то есть много способов достичь его, кроме отправки оружия Украине», — отметил один из комментаторов.

Другой добавил, что не нужно заставлять Францию платить за чужие конфликты. Ещё один подчеркнул, что Макрон не хочет мира, а только усугубляет ситуацию на Украине.

«Вы действительно думаете, что кто-то верит в ту ложь, которую вы говорите?» — задал вопрос ещё один пользователь.

Как ранее сообщало ИА Регнум, французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Франции слишком дорого обходится безграничная поддержка Украины со стороны Макрона. По его словам, это касается не только финансовых затрат, но и репутации Франции на международном уровне.