Донецк, 23 мая, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин направляется в Артёмовск, чтобы оценить «фронт предстоящих работ» по восстановлению города и налаживанию нормальной жизни, об этом он рассказал в своём Telegram-канале 23 мая.

РИА Новости Артёмовск

«Мы сейчас едем [в Артемовск] для того, чтобы имелась возможность посмотреть фронт работ для профильных ведомств и гражданских служб, которым сейчас предстоит очень много работы», — сказал Пушилин.

Врио главы ДНР также ответил на поступающие ему вопросы о правильном названии Артёмовска-Бахмута. По решению властей ДНР все названия остаются в том виде, в котором они были на момент начала Украиной вооружённой агрессии против Донбасса в мае 2014 года, напомнил Пушилин. В то же время и название Бахмут, которое использоваться не будет — русское, подчеркнул он.

20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя от ВСУ, в Минобороны России заявили о завершении освобождения Артёмовска. Президент России Владимир Путин поздравил с этим событием бойцов группы «Вагнер» и всех российских военнослужащих, принимавших участие в боях.

22 мая Пушилин рассказал, что в Артёмовске началось предварительное разминирование. В первую очередь обследуют места, где могут оставаться гражданские лица. После завершения этих работ будет дана оценка состоянию объектов инфраструктуры и организован штаб по оказанию помощи. На разминирование уйдут многие месяцы, полагают эксперты.

Спасательные и коммунальные службы пока не могут работать в Артёмовске, рассказал 23 мая советник Пушилина Ян Гагин. Сначала нужно завершить зачистку города, потом провести разминирование, отметил он.