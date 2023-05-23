Москва, 23 мая, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Аналитический центр компании «585*ЗОЛОТОЙ» в преддверии «свадебного сезона» изучил, какие обручальные кольца были наиболее востребованными в период январь–апрель 2023 года.

«585*ЗОЛОТОЙ» Средний чек на одно золотое кольцо составил 13 735 рублей

Чаще всего клиенты сети отдавали предпочтение гладкой классической модели из золота без инкрустаций — такие кольца выбрали 70% покупателей обручальных колец. Наиболее популярными стали тонкие кольца шириной 3 мм — эту модель выбрали 12% покупателей изделий этой категории.

В этом году растет спрос на обручальные кольца из серебра: модели из серебра составили 16,16% от общего объема продаж сегмента.

На долю обручальных колец с бриллиантами пришлось 9,7% от общих продаж обручальных колец. Покупатели сети чаще всего выбирали кольца со скрытым камнем. В Москве изделия с бриллиантами для своей свадьбы предпочли 23,2% клиентов сети — почти четверть покупателей Центра свадебных колец. Высокие показатели были в Архангельске (19,8%), Мурманске (18,9%), Ярославле (17,9%) и Рязани (15,5%).

«585*ЗОЛОТОЙ» 70% покупателей отдали предпочтение гладкой классической модели из золота без инкрустаций

Средний чек на одно золотое кольцо составил 13 735 рублей. Так, средний бюджет, который клиенты «585*ЗОЛОТОЙ» закладывают на такую статью свадебных расходов, как кольца, равен 27 470 рублей.

Основными покупателями свадебной продукции остаются женщины, на чью долю приходится 60% совершенных покупок. Средний чек же выше у мужчин. Средний возраст покупателей обручальных колец в магазинах сети — 35 лет.