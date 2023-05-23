Петрозаводск, 23 мая, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Главу администрации Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия заподозрили в присвоении имущества, выделенного в виде благотворительной безвозмездной помощи. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По версии следствия, подозреваемый использовал в личных целях строительный материал, который был передан для нужд района.

В материалах дела указано, что фигурант вывез на принадлежащий его семье участок более 40 машин (или не менее 800 тонн) щебня разной фракции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата». Расследование дела продолжается.

Как передавало ИА Регнум, суд арестовал главного налоговика подмосковного Серпухова Александра Кирша. По данным следствия, совместно с тремя подчиненными Кирш выстроил схему вымогательства у коммерческих структур. СК также возбудил уголовные дела в отношении четырех чиновников ФНС.