Тегеран, 23 мая, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов совершил визит в Иран, где посетил иранские оборонные предприятия и обсудил сотрудничество двух стран, сообщил 23 мая департамент информации Минобороны РФ.

ВМФ России Адмирал Николай Евменов

«Во время визита он встретился с командующим военно-морскими силами армии Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани, а также с рядом других высоких должностных лиц из числа военного руководства», — говорится в сообщении, которое передаёт «Интерфакс».

В ходе встречи, сказано в сообщении, были обсуждены вопросы военно-морского сотрудничества и обмена опытом между военными моряками двух стран.

Также Евменов посетил военно-морские учебные заведения и военно-морские базы, а также предприятия военно-промышленного комплекса Ирана.

Ранее сообщалось, что 23 мая Тегеран посетит председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В ходе встречи главы Центробанков двух стран обсудят соглашения в валютной и банковской сферах.

Тем временем лидеры стран — участниц «Группы семи» (G7) призвали Иран прекратить поддерживать Россию в конфликте с Украиной.

Более того, американский сенатор Тед Круз заявил, что члены конгресса США работают над разработкой законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана, который помог бы помешать наращиванию сотрудничества между этими странами.

Парламентарий призвал ввести ограничения в отношении «банков, самолётов и морских судов», используемых для поддержки российской специальной военной операции. Кроме того, Круз сообщил, что законопроект предполагает заморозку иранских активов, составляющих «миллиарды долларов».