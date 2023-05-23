Москва, 23 мая, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Кремль выражает соболезнования в связи со смертью заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко, сообщил 23 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Нина Зотина/РИА Новости Петр Кучеренко

«Мы выражаем соболезнования», — сказал представитель Кремля.

Песков также выразил надежду, что причина смерти будет установлена в должном порядке.

Как сообщало ИА Регнум, Кучеренко умер 20 мая. Ему стало плохо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу.

Борт приземлился в Минеральных Водах, где врачи пытались оказать чиновнику помощь, но спасти его не смогли.

Пётр Кучеренко был действительным государственным советником РФ 2-го класса. Он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётной грамотой Совета Федерации РФ.