Белгород, 23 мая, 2023, 13:11 — ИА Регнум. При обстрелах Белгородской области пострадали 12 человек. Об этом 23 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС Скорая помощь

По его словам, 23 мая с самого утра украинские боевики открыли артиллерийский и миномётный огонь по Грайворонскому городскому округу. Кроме того, по жилым домам и мирным жителям работала реактивная система залпового огня, а квадрокоптеры сбрасывали взрывные устройства.

«В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трёх машинах», — написал Гладков.

Он отметил, что под удар попали город Грайворон и сёла Антоновка, Козинка, Головчино, Гора Подол, Сподарюшено, Замостье, Глотово, Заречье, Безымено, Новостроевка и Мокрая Орловка.

Ранее глава региона сообщал о восьми раненых.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков заявил, что в регионе продолжается зачистка от последствий захода украинской диверсионно-разведывательной группы. За минувшие сутки Белгородский район был обстрелян со стороны ВСУ 15 раз. Пострадавших и разрушений нет. Борисовский район попал трижды под обстрел, пострадавших нет, есть повреждения административного здания и одного частного домовладения на хуторе Лозовая Рудка.