Белгород, 23 мая, 2023, 13:23 — ИА Регнум. В Белгородской области столкнулись с беспрецедентной информационной атакой, такого ещё в регионе не было. Об этом 23 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Ещё раз убедились, против нас идёт самая настоящая информационная война. Цель — запугать, чтобы паника охватила Белгородскую область», — отметил глава региона.

Он рекомендовал жителям доверять только проверенным источникам информации и пообещал доводить до граждан эту информацию оперативно.

Перед проникновением украинских диверсантов в Белгородскую область в Telegram появились несколько каналов с названиями российских приграничных населённых пунктов, где активно распространяются фейки. Крупные украинские Telegram-каналы ссылались на них и выдавали информацию за достоверную с места событий.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая 2023 года украинские вооружённые формирования напали на Грайворонский район Белгородской области. Миномётному и артиллерийскому обстрелам подверглись жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры, в результате этих преступных деяний несколько гражданских лиц получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на населённые пункты Белгородской области.