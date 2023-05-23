Шанхай, Китай, 23 мая, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Китайский юань в ближайшие десятилетия может заменить американский доллар в качестве основной мировой резервной и расчетной валюты, заявил 23 мая глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии российско-китайского форума в Шанхае.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар и юань

«Китай сегодня является второй экономикой мира, а в ближайшее время станет первой», — заявил Костин, слова которого передаёт РИА Новости.

Глава ВТБ считает, что есть все основания ожидать, что именно китайский юань уже в ближайшие десятилетия сможет заменить американский доллар в качестве основной мировой резервной и расчетной валюты.

Как сообщало ИА Регнум, в ЦБ РФ считают, что китайская валюта играет всё большую роль как в российской экономике, так и в предпочтениях частных инвесторов. Согласно данным Банка России, сохраняется мощная тенденция по увеличению доли юаня в расчётах на внешнем и внутреннем рынках (включая фондовый).

Так, с марта 2022 года по март 2023 года объём месячных операций в китайских юанях увеличился у российских экспортёров с 0,5 млрд до 6,9 млрд долларов (доля в структуре экспорта — 18%), у российских импортёров с 1,4 млрд до 7,7 млрд долларов (доля в структуре импорта — 27%).

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял ранее, что рубль и юань уже заменяют доллар в расчётах. По его словам, в торговле между Россией и Китаем уже более 70% расчётов проводится в национальных валютах, в то время как ещё «год-два назад» этот показатель не превышал 30%.

Американские экономисты тем временем сообщали о резком снижении доли доллара в международных расчётах. Некоторые эксперты отмечали, что это связано в том числе и с использованием доллара в санкциях. Глава МИД России Сергей Лавров в апреле 2023 года заявил, что всё больше стран переходят на расчёты в национальных валютах и остановить этот процесс уже невозможно.