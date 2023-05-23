Донецк, 23 мая, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В Артёмовске остаются группы украинских военных, которых «забыли и бросили при отступлении». Об этом 23 мая заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По его словам, в настоящее время бойцов ВСУ выявляют в ходе зачистки территории.

«Что касается нахождения каких-то военнослужащих Украины в Артёмовске, это не системные части. Чтобы они ни говорили, что они ещё пытаются контролировать Артёмовск, это не так. Это ложь», — заявил советник врио главы ДНР.

Гагин уточнил, что речь идёт о военнослужащих или группах бойцов, которых забыли и бросили при отступлении.

«Да, такие есть, их выявляют. Это будничная работа по так называемой зачистке», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая в Минобороны РФ подтвердили, что российские воинские подразделения завершили освобождение Артёмовска в ДНР.

Операцию по освобождению города начали 8 октября 2022 года. Она продлилась 224 дня. Первые сообщения о завершении операции появились 20 мая.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что правительство Соединённых Штатов устроило атомную бомбардировку Хиросимы (Япония) и боевые действия в Артёмовске (ДНР). Комментируя слова Зеленского, сравнившего эти города, дипломат отметила: «Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом».