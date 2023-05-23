Москва, 23 мая, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Кремль не занимается вопросом предоставления консульского доступа к арестованному в РФ по обвинению в шпионаже корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявил 23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, этим вопросом мы не занимаемся», — сказал представитель Кремля, комментируя информацию о том, что Москва якобы отказала в предоставлении регулярного консульского доступа к Гершковичу.

Ранее российский МИД сообщил, что Москва отклонила запрос США на консульский доступ к арестованному за шпионаж Гершковичу. В Министерстве иностранных дел РФ пояснили, что запрос США отклонили в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам из пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в результате чего они не смогли вылететь в Нью-Йорк для сопровождения визита главы МИД в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

Как сообщало ИА Регнум, корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан с поличным 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. По версии следствия, он выполнял задания американских спецслужб и пытался получить информацию об объектах ВПК России.

Суд принял решение о его аресте сроком на два месяца. В отношении американца возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ о шпионаже. Гершкович вину не признаёт. Сейчас он содержится в СИЗО «Лефортово».

Власти США назвали задержание Гершковича незаконным и призвали своих граждан немедленно покинуть Россию, в российском МИД в ответ заявили, что такие призывы следовало бы адресовать не всем гражданам США, а только тем, кто занимается шпионажем.