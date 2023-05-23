Москва, 23 мая, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Бывший начальник управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов будет работать в другой структуре. Об этом 23 мая заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский Кремль

«Будет другая должность в другой структуре», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому управление по кадрам и госслужбе объединяется с управлением по противодействию коррупции.

Главой объединённой структуры стал Максим Травников, который ранее возглавлял управление по кадрам и госслужбе. В свою очередь, Чоботов освобождён от должности главы управления по вопросам противодействия коррупции.

По словам Пескова, неизвестно, будет ли сокращение кадров в администрации президента.