Варшава, 23 мая, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Взятие Артёмовска российскими войсками — это сугубо промежуточный результат даже на отдельном участке театра боевых действий в Донбассе, поскольку позиции ВСУ, доходящие до Краматорска, готовы к обороне. Таким мнением поделился в интервью варшавскому изданию Fakt бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак (перевод ИА Регнум).

РИА Новости Артёмовск

По его мнению, ВСУ могут попытаться не контратаковать позиции ВС России в городе, а нанести удар по Артёмовску с флангов — и всё идёт именно к этому, считает он. Кроме того, Скшипчак полагает, что украинская сторона может нанести ракетный удар непосредственно по российским позициям в районе Артёмовска.

С другой стороны, Вооруженным силам России, если они хотят добиться успеха на донецком участке фронта, придётся провести широкомасштабную операцию с охватом примерно 20–30 км, полагает генерал.

«Чтобы провести такую операцию, россияне должны иметь… может быть, десяток бригад», — считает экс-главком сухопутных сил Польши.

Что касается угрозы ракетного удара по Артёмовску, который рекомендовал украинским военным генерал Скшипчак, то ранее The New York Times приводила мнение высших командиров ВСУ о том, что переданные Соединенными Штатами Америки РСЗО HIMARS оказались бесполезными в боях за Артёмовск. Применение этих ракетных систем, в частности, не смогло существенно повлиять на линии снабжения ВС России, отмечала NYT.

Бывший американский сенатор Ричард Блэк 22 мая назвал битву за Артёмовск наиболее крупным европейским сражением со времен Второй мировой и при этом спрогнозировал: взятие города Россией побудит украинские власти взять реванш.

Артёмовск, напомним, был окончательно освобождён 20 мая. ИА Регнум подробно рассказывало о том, в каких направлениях, по мнению экспертов, может продвинуться российская армия.