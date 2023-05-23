Киев, 23 мая, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своём Telegram-канале о возвращении из заграничных поездок и посещении зоны боевых действий.

Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press Владимир Зеленский

В социальной сети украинский лидер не уточнил, на каком именно участке находится, однако позднее в его пресс-службе сообщили, что президент Украины побывал в районе Угледара и Марьинки.

За последний месяц Зеленский посетил ряд стран. 13 мая он посетил с визитом Рим и Ватикан, 14 мая — Францию и Великобританию, где встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном и и британским премьером Риши Сунаком соответственно. В этот же день глава Украины побывал в Берлине, где встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

После этого он вернулся на несколько дней в Киев, а 19 мая прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств. Затем он отправился в Хиросиму на саммит «Большой семёрки» (G7).

Как сообщало ИА Регнум, советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что западные сторонники Зеленского больше не верят в миф о победе Украины. По его словам, в США и Европе считают, что замороженный конфликт может быть наиболее политически приемлемым долгосрочным результатом для НАТО.