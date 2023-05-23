Москва, 23 мая, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Сотрудники оперативных ведомств устанавливают личности диверсантов, которые проникли на территорию Белгородской области, а также их количество. Об этом 23 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Журналисты попросили его пояснить, сколько людей проникли в Белгородскую область.

«Не могу давать эти цифры, наши службы выявляют личности и количество», — отметил официальный представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, по словам Пескова, проникновения диверсионной группы ВСУ на территорию Белгородской области вызывает глубокую озабоченность, украинские боевики продолжают вести деятельность против России, и нужны большие усилия, чтобы нормализовать ситуацию.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе продолжается зачистка от последствий захода украинской диверсионно-разведывательной группы. За минувшие сутки Белгородский район был обстрелян со стороны ВСУ 15 раз. Пострадавших и разрушений нет. Борисовский район попал трижды под обстрел, пострадавших нет, есть повреждения административного здания и одного частного домовладения на хуторе Лозовая Рудка.