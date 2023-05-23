Москва, 23 мая, 2023, 12:47 — ИА Регнум. В Кремле не стали комментировать предложение Либерально-демократической партии России (ЛДПР) о присвоении звания города-героя Донецку и Луганску. Об этом 23 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не знаю, не слышал», — сказал представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил в своём Telegram-канале, что партия предлагает вернуть звание «Город-герой» и наделить им Донецк и Луганск. По его словам, такие предложения звучат от граждан давно, в ЛДПР считают их справедливыми и своевременными.

Как сообщало ИА Регнум, Дмитрий Песков заявил, что проникновения диверсионной группы ВСУ на территорию Белгородской области вызывает глубокую озабоченность, украинские боевики продолжают вести деятельность против России, и нужны большие усилия, чтобы нормализовать ситуацию.