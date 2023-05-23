Путин не планирует экстренный Совбез из-за событий в Белгородской области
В Кремле ответили на вопрос о проведении экстренного Совбеза по ситуации в Белгородской области
Москва, 23 мая, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не будет проводить экстренное заседание Совета безопасности по ситуации в Белгородской области, заявил 23 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, не собирается специального проводить. К концу недели будет регулярное», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА Регнум, 22 мая украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. С того же дня в регионе введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. По некоторым данным, для выдавливания диверсантов с территории региона и их уничтожения используются авиация и артиллерия.
О произошедшем было доложено президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он связал действия ВСУ с желанием отвлечь внимание от освобождения российской армией Артёмовска.