Москва, 23 мая, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не будет проводить экстренное заседание Совета безопасности по ситуации в Белгородской области, заявил 23 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

«Нет, не собирается специального проводить. К концу недели будет регулярное», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. С того же дня в регионе введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. По некоторым данным, для выдавливания диверсантов с территории региона и их уничтожения используются авиация и артиллерия.

О произошедшем было доложено президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он связал действия ВСУ с желанием отвлечь внимание от освобождения российской армией Артёмовска.