Москва, 23 мая, 2023, 12:38 — ИА Регнум. В Москве задержали ранее судимого 22-летнего мужчину, которого заподозрили в поджоге оборудования на железнодорожной станции Московской железной дороги. Об этом 23 мая сообщил ИА Регнум источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, 8 мая стражи порядка получили информацию о том, что на участке «Электрозаводская» — «Сортировочная» горят релейные шкафы. Прибыв на место, специалисты обнаружили два металлических шкафа со следами горения (один релейный шкаф и один шкаф для хозяйственных нужд).

Отмечается, что на релейном шкафу, который использовался для управления светофором, были обнаружены следы взлома. На месте происшествия были изъяты следы горения, почва под шкафом, матерчатые рабочие перчатки, обгоревшая пластиковая бутылка объёмом 19 литров, а также пластиковая бутылка объёмом 1.5 литра.

Уточняется, что специалисты оперативно завершили восстановительные работы, в результате сбоя в движении поездов не произошло. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Собеседник отметил, 22 мая в Москве был задержан 22-летний ранее судимый подозреваемый, который признался в содеянном, пояснив, что во время переписки в Telegram согласился поджечь шкаф с оборудованием РЖД за 15 тысяч рублей. Отмечается, что деньги за совершение указанного деяния он так и не получил.

Расследование дела продолжается.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая в Оренбургской области сотрудниками ФСБ был задержан гражданин РФ, который под руководством спецслужб Украины готовил в регионе поджоги железнодорожной инфраструктуры, военкомата и отдела ФСБ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению») и ч. 1 ст. 205 («Террористический акт»).

Четыре релейных шкафа подожгли ночью 18 мая возле станции Дербышки в Казани. Это привело к задержке пяти грузовых составов. Прибывшие сотрудники полиции со служебными собаками провели осмотр места ЧП. На месте поджога нашли зажигалку и шариковую ручку. Позже задержали троих школьников 14–15 лет. Двоих из них уже привлекали за повреждение имущества.