Москва, 23 мая, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Страны Запада, поставляя Киеву истребители F-16, оказываются всё более вовлечёнными в конфликт на Украине, но это не изменит ситуацию на фронте, заявил 23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Airwolfhound Истребитель F-16

«По срокам это не нам судить, но очевидно, что продолжается эта спираль по нарастающей по обеспечению различными более совершенными видами вооружений», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он отметил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16, как и всех остальных видов вооружений, не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте.

Как сообщало ИА Регнум, США с союзниками планируют передать Киеву американские истребители F-16, но через третьи страны. Поставки воздушных судов хотят провести, чтобы это не выглядело как непосредственное участие Соединённых Штатов в конфликте на Украине. Сроки, когда Киеву отправят F-16, пока неизвестны.

Советник главы минобороны Украины Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут стать первой страной, которая поставит Киеву истребители F-16.

Тем временем сообщается, что страны Евросоюза представили Брюсселю счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия киевскому режиму. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель при этом отметил, что счета для компенсаций, которые предоставили страны — члены союза, «значительно больше, чем ожидалось».