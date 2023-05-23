Москва, 23 мая, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Сборная Камеруна по футболу отказалась от товарищеского матча с командой России. Об этом 23 мая сообщает «Спорт-Экспресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По информации издания, правительство Камеруна запретило своим футболистам проводить матч против сборной России, который должен был состояться 15 июня на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Камеруном. До этого президент Российского футбольного союза Александр Дюков допустил, что национальная сборная проведёт товарищеские поединки с командами из Африки.

Национальные сборные и клубы России были отстранены от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В этот период национальная команда провела несколько товарищеских матчей — сыграла вничью со сборной Ирана (1:1) и обыграла сборную Ирака (2:0).