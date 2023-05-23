Москва, 23 мая, 2023, 12:22 — ИА Регнум. В России может быть создан специальный портал для авиапассажиров, на котором они смогут оформлять получение субсидируемых билетов, следует из опубликованного 23 мая проекта постановления правительства.

Mintrans.ru Минтранс РФ

Проект подготовлен Министерством транспорта. Открыть работы портала в тестовом режиме предлагается на период с июля 2023 года по июнь 2024 года.

«Целями эксперимента являются обеспечение возможности оформления пассажирами билетов по специальным тарифам в электронной форме посредством платформы системы «Портал субсидированных перевозок» цифровой платформы транспортного комплекса и автоматизированной информационной системы управления льготными и субсидированными перевозками», — сказано в проекте.

Сейчас субсидируемые авиабилеты оформляются только в режиме офлайн. Право на их получение имеют граждане в возрасте до 23 лет, старше 60 лет (женщины — старше 55 лет), инвалиды. Программы касается рейсов в Калининград и на Дальний Восток, также действует несколько региональных проектов.

Ранее сообщалось, что отечественные авиакомпании начали отменять некоторые рейсы по России, причиной стало сокращение субсидий авиакомпаниям от государства в размере 1,5 млрд рублей. Больше всего авиарейсов было отменено в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

Руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров в своём комментарии отмечал, что финансирование программы субсидирования перевозчиков в течение многих лет увеличивалось, а сейчас программа была «ужата» по ряду экономических причин. Объём господдержки может вырасти вновь, если этого потребует ситуация и у правительства будут возможности, считает эксперт. Власти регионов, в свою очередь, могут компенсировать компаниям часть выпавших субсидий, чтобы сохранить перевозки, добавил Гусаров.