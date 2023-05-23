Лондон, 23 мая, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Британский спецназ с 2011 года участвовал в тайных операциях в 19 странах, в том числе в России и на Украине, сообщила 23 мая The Guardian, ссылаясь на отчёт исследовательской группы Action on Armed Violence.

Army.mod.uk ВС Великобритании

В публикации говорится, что элитные войска, такие как Специальная авиадесантная служба (SAS), Особая Лодочная Служба (SBS) и Полк специальной разведки (SRR), тайно принимали участие в операциях на Украине, Филиппинах, в России, Эстонии, Франции, Ливии, Пакистане, Сирии и Судане.

По данным издания, силы специального назначения Великобритания были особенно активны в Сирии, куда они прибыли в 2012 году, чтобы помочь повстанческим группировкам, сражающимся против сирийского президента Башара Асада.

В слитых в Сеть в начале апреля документах Пентагона подтверждается присутствие представителей сил специального назначения стран НАТО на Украине.

Так, согласно этим данным, на территории Украины действовала как минимум одна специальная группа с широким европейским участием: из 97 человек в составе этого контингента США/НАТО доминирует Великобритания, направившая туда 50 представителей спецподразделений. Данная группа включает 15 человек из Франции, 17 человек из Латвии и одного человека из Нидерландов. При этом США направили туда 14 человек.

Как сообщало ИА Регнум, утечка данных Пентагона стала достоянием широкого круга общественности в начале апреля. В основной массе это были слайды с секретных брифингов, включая карты с позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Некоторые документы маркированы как «секретные» и «совершенно секретные».