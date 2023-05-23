Брюссель, 23 мая, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Встреча министров иностранных дел Германии и Венгрии Анналены Бербок и Петера Сийярто закончилась перепалкой из-за вопроса банка ОТР и блокировки помощи киевскому режиму. Об этом сообщил обозреватель издания Politico Якопо Баригацци.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«По словам четырёх дипломатов, Германия и Венгрия поругались во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли венгерского банка в конфликте на Украине», — говорится в материале.

Как отметил журналист, глава МИД ФРГ упрекнула венгерского коллегу за отказ одобрить дополнительную военную помощь Украине. Она также процитировала некие «неуточнённые сообщения» о венгерском банке OTP, уличив его в нарушении международного права.

Баригацци добавил, что Будапешт отверг обвинения и назвал отчёты неверными.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая министры иностранных дел стран — членов Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли принять решения по 11-му пакету санкций в отношении России, а также о дополнительной военной помощи Киеву из Европейского фонда мира. Венгрия увязала военную помощь Киеву с требованием исключить банк OTP из украинского списка «международных спонсоров войны» и выступила против ряда положений очередного санкционного пакета.