Шанхай, Китай, 23 мая, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Рост российских поставок энергоресурсов в Китай составляет в текущем году примерно 40%, заявил 23 мая вице-премьер России Александр Новак в ходе встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с российскими деловыми кругами в Шанхае.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

Новак назвал энергетику одним из основных направлений развития сотрудничества с Китаем.

«Большой спектр вопросов по сотрудничеству, не только по поставкам энергетических ресурсов, которые растут большими объемами и в 2022 году значительно выросли, — отметил вице-премьер. — А в 2023 году ещё на 40% примерно рост составляет».

Он добавил, что Россия также прорабатывает с партнёрами из Китая вопросы о совместном участии в поставках недостающего технологического оборудования для энергоотрасли.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Мишустин заявил, что Россия готова к новым с Китаем проектам в сфере возобновляемых источников энергии, будут продолжены поставки углеводородов.

Также он отметил, что активное использование потенциала Северного морского пути, а также расширение воздушного сообщения являются приоритетными направлениями сотрудничества России и Китая.