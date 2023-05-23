Москва, 23 мая, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Ударные вертолёты Ка-52 ликвидировали пункт управления, а также бронетехнику ВСУ. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба Минобороны России.

Vitaly V. Kuzmin Вертолёт Ка-52

По её информации, в ходе боевых вылетов лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным целям, в результате были ликвидированы пункт управления и бронетехника националистов.

Минобороны России также опубликовало в своём Telegram-канале соответствующее видео.

На кадрах зафиксирован вылет вертолёта Ка-52 для выполнения боевой задачи, а также работа по целям авиационными ракетами и возвращение на аэродром базирования.

Как передавало ИА Регнум, российские военные уничтожили на херсонском направлении склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Кроме того, на этом направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, одна пушка «Гиацинт-Б», а также гаубица «Мста-Б».

ВКС России атаковали объекты ВСУ в Херсонской области с применением «умных» бомб. В результате удара Вооружённые силы Украины понесли потери по месту базирования войск в Кизомысе.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что авиация Воздушно-комических сил России продолжает наносить удары по складам боеприпасов и ангарам с военной техникой Вооружённых сил Украины в Запорожской области. По его словам, ВСУ понесли потери в Пологовском районе и районе Орехова.