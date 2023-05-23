Тверь, 23 мая, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Детские игровые комплексы установят в этом году в 22 муниципалитетах Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени. Проект реализуется в рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области».

Пресс-служба правительства Тверской области Новые детские комплексы обустроены в Торопце, в ЗАТО Озерный, Кувшиново, поселке Жарковский и др.

«От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и поселки, зависит улучшение демографической ситуации, привлекательность региона для молодежи», — считает Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, детские игровые площадки обустраивают в Торжке, Весьегонском, Западнодвинском, Вышневолоцком, Рамешковском, Селижаровском, Спировском, Нелидовском, Жарковском, Краснохолмском, Пеновском, Оленинском, Сандовском, Лесном и Молоковском округах, Калининском, Кувшиновском, Торопецком, Бологовском, Бежецком районах, ЗАТО Озерный и Солнечный.

В парках, скверах и на других общественных пространствах этих муниципалитетов поставят 22 игровых детских комплекса. На данный момент уже установлено 14 новых площадок. Так, новые детские комплексы уже обустроены на улице Карла Маркса в Торопце, в парке им. Маршала Неделина в ЗАТО Озерный, в парке Победы, культуры и отдыха в Кувшиново, в зоне отдыха на улице Советской в поселке Жарковский и др.