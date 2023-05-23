Вьентьян, 23 мая, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит во Вьентьяне переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, передаёт 23 мая РИА Новости.

РИА Новости / Екатерина Штукина Дмитрий Медведев и Тхонглун Сисулит

Отмечается, что беседа началась в узком составе, затем продолжится с участием делегаций. По итогам встречи планируется подписание совместных документов.

До этого зампредседателя Совбеза РФ пообщался с вице-премьерами этой страны, а также возложил цветы к мемориалу первого лидера Народно-революционной партии Лаоса Кейсона Фомвихана.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая Медведев прибыл с рабочим визитом в столицу Вьетнама Ханой.

В ходе визита он встретился с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, постоянным секретарём ЦК КПВ Чыонг Тхи Май, президентом страны Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Тинем.

Сегодня, 23 мая, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл в Лаос.