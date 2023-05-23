Волгоградская область, 23 мая, 2023, 11:55 — ИА Регнум. В Волгоградской области выпускник напал с ножом на одноклассницу во время линейки в честь последнего звонка. Об этом 23 мая сообщает Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Инцидент произошёл в школе села Иловля. Ученик 11-го класса нанёс удар ножом своей однокласснице, после чего его задержали и передали полиции.

Отмечается, что девушка отделалась небольшим порезом на шее. Сейчас полицейские и следователи выясняют причины произошедшего, нападавшего ждёт психиатрическая экспертиза.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая 15-летний ученик ударил другого подростка ножом в грудь в одной из школ Ангарска Иркутской области. Восьмиклассник после инцидента скрылся, но его быстро задержали, изъяли нож и поместили в изолятор. Раненого удалось спасти, ему провели операцию.