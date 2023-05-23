Брюссель, 23 мая, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Страны Европейского союза представили Брюсселю счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия киевскому режиму. Об этом 23 мая заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие для ВСУ

«Мы рассмотрим поставки боеприпасов Украине и обсудим Европейский фонд мира», — заявил дипломат.

Боррель добавил, что счета для компенсаций, которые предоставили страны — члены союза, «значительно больше, чем ожидалось».

Он уточнил, что с учётом €3,5 млрд, выделенных из Европейского фонда мира для компенсации части стоимости поставок, на Украину было направлено оружие на сумму €10 млрд.

Накануне Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен расширять военную помощь Киеву, направляя больше систем ПВО и других вооружений. Он добавил, что ЕС приветствует решение «Большой семёрки» (G7) о подготовке к отправке на Украину истребителей F-16. Глава евродипломатии также выразил надежду на то, что союз «скоро сможет поставить» киевскому режиму F-16.