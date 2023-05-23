Страны ЕС представили Брюсселю счёт для компенсации поставок оружия Киеву
Боррель: страны ЕС представили Брюсселю счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия Украине
Брюссель, 23 мая, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Страны Европейского союза представили Брюсселю счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия киевскому режиму. Об этом 23 мая заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС.
«Мы рассмотрим поставки боеприпасов Украине и обсудим Европейский фонд мира», — заявил дипломат.
Боррель добавил, что счета для компенсаций, которые предоставили страны — члены союза, «значительно больше, чем ожидалось».
Он уточнил, что с учётом €3,5 млрд, выделенных из Европейского фонда мира для компенсации части стоимости поставок, на Украину было направлено оружие на сумму €10 млрд.
Накануне Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен расширять военную помощь Киеву, направляя больше систем ПВО и других вооружений. Он добавил, что ЕС приветствует решение «Большой семёрки» (G7) о подготовке к отправке на Украину истребителей F-16. Глава евродипломатии также выразил надежду на то, что союз «скоро сможет поставить» киевскому режиму F-16.