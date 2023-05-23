Москва, 23 мая, 2023, 11:55 — ИА Регнум. В Москве задержали супругов, которых заподозрили в запуске шаров с флагом террористической организации. Об этом 23 мая сообщил Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По его данным, гражданин Белоруссии со своей супругой прибыли к пруду в Северном Чертаново на автомобиле, они достали из багажника шары, подозреваемый их запустил, а его супруга снимала происходящее на телефон для отчёта. После этого фигуранты быстро скрылись.

Отмечается, что снятые кадры были быстро переданы в проукраинские ресурсы, которые стали массово распространять видео в момент атаки диверсантов на Белгородскую область.

Уточняется, что в настоящее время сотрудники оперативных ведомств устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на населённые пункты Белгородской области. 22 мая 2023 года украинские вооружённые формирования напали на Грайворонский район Белгородской области. Массированный обстрел Грайворонского округа начался утром 22 мая. ВСУ стреляли по сёлам Новостроевка-Первая, Безымено, Козинка, Глотово, Доброе и Головчино.

Задержанный за сожжение Корана житель Волгограда заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб, которые пообещали ему вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Следствие установило, что не позднее 19 мая 2023 года злоумышленник сжег Коран, находясь в районе Соборной мечети, которая располагается в Ворошиловском районе города. Задержанным оказался житель Волгограда Никита Журавель.