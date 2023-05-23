Курск, 23 мая, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Село Гордеевка Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом 23 мая сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

«Утром со стороны Украины обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе. Пострадавших нет, повреждены электрические сети», — написал Старовойт.

Он добавил, что в результате оказались обесточенными сёла Гордеевка, Викторовка и Троицкое. Около 400 человек остались без света. По его словам, ремонтники приступят к восстановлению электроснабжения, как только будет возможность.

Также губернатор сообщил, что взрывом повреждены грузовая машина и экскаватор, на которых производились работы по укреплению госграницы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 мая ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. Населённый пункт остался без света. Пострадавших нет.