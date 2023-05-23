* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 23 мая, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил боевика «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Алексея Кыркалова с позывным Фриц к пожизненному сроку заключения за расстрел российского военнопленного в Мариуполе в апреле 2022 года. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службах СК и Главной военной прокуратуры РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский нацист

Кыркалов признан виновным в «применении в вооруженном конфликте запрещённых методов и убийстве».

«Суд приговорил Кыркалова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — сообщили в военной прокуратуре.

Верховный суд ДНР установил, что 12 апреля 2022 года украинские боевики в Мариуполе захватили в плен двух военных ВС России.

Спустя несколько дней военнопленных перевезли на контрольный пункт «Ацтек», где их содержали под охраной в подвале в наручниках и с завязанными глазами.

Пятнадцатого апреля осужденный приехал на контрольный пункт и, «испытывая вражду к российским военным», вывел одного из них в наручниках и с завязанными глазами на улицу, где расстрелял из пистолета в затылок.

Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд ДНР 25 апреля вынес приговор бывшему украинскому военному Андрею Петренко, который в марте 2022 года застрелил из снайперской винтовки жителя. Он получил 22 года колонии строгого режима.

В суде установлено, что Петренко, находясь на одном из оборонительных пунктов ВСУ в Мариуполе, увидел недалеко от себя мирного жителя и выстрелил в него из иностранной снайперской винтовки. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте.