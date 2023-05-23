Брюссель, 23 мая, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Испанские власти не могут помочь киевскому режиму ни с передачей истребителей F-16, ни с обучением пилотов ВСУ на этих боевых самолётах. Об этом 23 мая заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес по прибытии на встречу со своими европейскими коллегами, которая проходит в Брюсселе.

U.S. Air Force Истребитель F-16

«У Испании есть истребители F-18 и Eurofighter, у каждого типа боевых самолётов своя собственная динамика обучения», — сказала глава ведомства, уточнив, что Мадрид не может внести вклад в подготовку украинских бойцов.

По её словам, у Испании нет «возможностей ни по поставкам, ни по обучению» на F-16.

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон с союзниками планируют передать Киеву американские истребители F-16, но через третьи страны. Поставки воздушных судов хотят провести, чтобы это не выглядело как непосредственное участие Соединённых Штатов. Сроки, когда Киеву отправят F-16, пока неизвестны.

Советник главы минобороны Украины Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут стать первой страной, которая поставит Киеву истребители F-16.