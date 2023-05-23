Москва, 23 мая, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на населённые пункты Белгородской области. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

22 мая 2023 года украинские вооружённые формирования напали на Грайворонский район Белгородской области.

Отмечается, что миномётному и артиллерийскому обстрелам подверглись жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры, в результате этих преступных деяний несколько гражданских лиц получили ранения.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушения на убийство, умышленного уничтожения или повреждения имущества, незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ.

Сейчас специалисты проводят следственно-оперативные мероприятия, которые направлены на установление личностей нападавших и всех обстоятельств произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 23 мая в Грайвороне Белгородской области после атаки украинских беспилотников загорелись два частных жилых дома. Повторный обстрел зафиксирован по административному зданию в посёлке Борисовка. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, граждане не пострадали.

22 мая ВСУ несколько часов обстреливали Грайворонский городской округ. Также в Белгородской области были зафиксированы и иные атаки со стороны украинских сил. Из миномётов было обстреляно село Козинка. Повреждения получили два здания, автомобиль и ещё несколько объектов.

Массированный обстрел Грайворонского округа начался утром 22 мая. ВСУ стреляли по сёлам Новостроевка-Первая, Безымено, Козинка, Глотово, Доброе и Головчино. Поступала информация о гибели одного мирного жителя, власти её опровергли.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки обстреляли территорию региона более 70 раз. В частности, Волоконовский район был обстрелян 31 раз. Шебекинский городской округ за сутки был обстрелян ВСУ 38 раз. В Грайворонском городском округе село Головчино дважды попало под обстрел.