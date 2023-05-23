Москва, 23 мая, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Российские производители удобрений к середине мая закрыли уже более чем на 60% все потребности аграриев на весь 2023 год, сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). Это на 6% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Суммарно же российские аграрии приобрели в этом году, с учетом накопленных ресурсов, 3,4 млн тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ — д. в.).

Александр Погожев ИА REGNUM Загрузка минеральных удобрений в бункер

Спрос на минеральные удобрения в России сохраняется на стабильном уровне, а высокие темпы поставок связаны с заблаговременной подготовкой аграриев к весеннему севу, считает президент РАПУ Андрей Гурьев. «Уже в четвертом квартале прошлого года у Минсельхоза России и производителей удобрений сложилась ясная картина потребности: как в части объемов, так и в части номенклатуры. В регионах, где у предприятий — участников РАПУ есть собственные логистические мощности, были созданы запасы под весеннее внесение, что позволило аграриям соблюдать оптимальные сроки внесения», — отметил глава РАПУ.

К заблаговременной закупке минеральных удобрений из года в год призывает аграриев и Минсельхоз России. По словам директора департамента растениеводства Минсельхоза России Романа Некрасова, ажиотажного спроса в конце лета помогут избежать закупки, сделанные заблаговременно. Кроме того, это позволит спланировать логистику, чтобы удобрения оказались в регионах в нужный срок. Он призвал сельхозтоварпроизводителей прямо сейчас начинать формировать ресурсную базу для проведения осенних полевых работ, в том числе и по минеральным удобрениям.

Для производителей удобрений заблаговременные закупки — весомый фактор сбалансированного производства и надежных поставок. «Мы рассчитываем, что сельхозтоваропроизводители не рискнут отказаться от продвинутых агротехнологий на основе сложных минеральных удобрений, которые прекрасно зарекомендовали себя в последние годы в нестабильном российском климате», — отметил Андрей Гурьев, напоминая, что не стоит откладывать закупку на последние недели. «Лето — традиционный сезон пассажирских перевозок, и их приоритет может привести к увеличению сроков доставки удобрений в регионы», — резюмировал Гурьев.

Для индустрии российский рынок традиционно является приоритетным. Внутреннее потребление определяет и ежегодный прирост производства, и характер взаимоотношений поставщиков и потребителей «витаминов плодородия» на долгосрочную перспективу. За последние 15 лет производство минеральных удобрений в России выросло на треть, а потребление — в три раза, до 5,8 млн т д. в. Только за последние пять лет национальный АПК увеличил потребление на 75%. Результат: в прошлом году Россия собрала второй по счету за пять лет рекордный урожай зерновых — 158 млн тонн. За последние десять лет наши аграрии утроили экспорт пшеницы, заняв прочные позиции на мировом продовольственном рынке.

Основы этого были заложены в 2004 году, когда крупнейшие российские производители удобрений, объективно заинтересованные в развитии устойчивого спроса со стороны сельхозпредприятий, объединили свои усилия в рамках Ассоциации производителей удобрений (АПР). На её основе в 2008 году была образована современная РАПУ.

С 2013 года, когда в отрасли начался первый инвестцикл, производители вложили в развитие производств и логистической инфраструктуры более 1,8 трлн руб. Прогнозируемый объем инвестиций в отрасль на предстоящие пять лет — это 1,6 трлн рублей, рассказывал в конце апреля глава РАПУ на встрече с президентом России Владимиром Путиным. При этом российские аграрии приобретают удобрения значительно дешевле своих конкурентов за рубежом.

Судя по открытым данным компаний, сегодня цены на удобрения в России даже ниже тех, что прописаны в торговых политиках производителей. Так, на начало апреля цена в России, например, по аммофосу была на 20% ниже мировых, а по аммиачной селитре — самому популярному удобрению в России — на 30%.